Calciomercato Milan – Tonali in rossonero? Servirà tanta diplomazia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali sembrava ad un passo dal riscatto. Così non è avvenuto. Il Diavolo comunque insiste

Sembrava di facile soluzione il riscatto di Sandro Tonali da parte del Milan in questo calciomercato estivo. Invece, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, la trattativa si è impantanata. Nelle ultime ore i dirigenti del Milan sono stati alle prese con Massimo Cellino , Presidente del Brescia per il riscatto del centrocampista italiano.

Dopo aver raggiunto con Cellino un'intesa per un sostanziale sconto rispetto al prezzo pattuito la scorsa estate (5 milioni di euro di bonus, non più 10; così come ora sono 10 i milioni per il diritto di riscatto e non più 15), il Milan ha frenato ancora. Cosa che non è piaciuta a Cellino il quale, di fatto, ha sottolineato il quotidiano torinese, per ora ha fatto saltare tutto, riprendendosi il ragazzo.