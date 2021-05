Calciomercato Milan – Tonali, il club rossonero è pronto al riscatto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali sarà riscattato dal Brescia

Sicuramente non è stata una stagione esaltante per lui, ma il Milan, come giusto che sia, continua a credere in Sandro Tonali. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista sarà uno dei protagonisti della squadra della prossima stagione. Tonali è in questo momento in prestito dal Brescia, ma Maldini e Massara eserciteranno senza dubbio il diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro. Un affare da 35 milioni dunque, considerando i 10 di prestito della scorsa estate. Intanto il Milan pensa a un nuovo difensore.