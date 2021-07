Calciomercato Milan – Tonali, ieri nuova telefonata con il Brescia | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: ieri nuova telefonata con il Brescia per l'acquisto di Sandro Tonali. Ecco come è andata

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan. Nella giornata di ieri comunque ci sono stati nuovi contatti telefonici tra il Milan e Massimo Cellino, presidente del Brescia. E' arrivato l'ok anche da parte di Elliott, con il club rossonero che dovrà pagare 7 milioni di euro oltre i 10 già pagati la scorsa estate. Inserito anche il cartellino del centrocampista Olzer. Cellino, per mantenere buoni i rapporti, non ha voluto impuntarsi, sebbene abbia rinunciato a 10 milioni di euro. Insomma, la fumata bianca è vicina. La speranza è che Tonali possa essere presente al raduno del Milan, in programma giovedì prossimo. Filtra ottimismo. Intanto ecco tutto quello che c'è sapere su Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan.