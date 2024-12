Calciomercato Milan – Tonali può tornare? Howe: “Voci che fanno ridere”

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle voci relative al possibile ritorno di Sandro Tonali in Italia e in modo particolare al Milan. Negli ultimi giorni, infatti, sono state diverse le conferme in questo senso, anche se il suo agente, Beppe Riso, ha di fatto smentito tutto spiegando come il ragazzo si trovi bene in Inghilterra. Ecco, dunque, le sue parole riportate da 'Shields Gazette'.