Calciomercato Milan – Tonali e i dubbi sul riscatto. Il punto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia è a rischio? Ecco cosa abbiamo scoperto

Novità sul futuro di Sandro Tonali. Clamorosamente, secondo quanto scritto da il Giornale, il Milan non riscatterà il centrocampista del Brescia. Tonali, protagonista di una stagione piuttosto deludente, non avrebbe convinto Maldini e Massara, che quindi avrebbero deciso di non spendere altri 25 milioni di euro per l'acquisto a titolo definivo. Ma come stanno veramente le cose?