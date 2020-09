Calciomercato Milan – Tonali è già a Milano: tutto pronto per le visite mediche

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tutto pronto per le visite mediche di Sandro Tonali. Secondo quanto appreso dai colleghi di ‘TuttoMercatoWeb‘, il promesso sposo rossonero si trova già a Milano, zona San Siro, in un noto hotel, viste le visite mediche in programma domani mattina. Alle ore 8 Tonali si recherà presso la clinica ‘La Madonnina’ per i test fisici di rito, in attesa della firma che dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

