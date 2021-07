Calciomercato Milan – Tonali domani sarà presente al raduno | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: è tutto fatto per l'acquisto di Sandro Tonali. Il centrocampista sarà presente al raduno domani

Come viene riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi dovrebbe esserci l'ufficialità da parte del Milan dell'acquisto di Sandro Tonali dal Brescia. Alla fine, il Milan, dopo aver sborsato la passata stagione 10 milioni di euro per il prestito oneroso del centrocampista lodigiano, pagherà al Brescia altri 7 milioni di euro. A questi, si aggiunge il cartellino di Giacomo Olzer , valutato 3 milioni di euro. Inoltre il Diavolo riconoscerà a Cellino altri 3 milioni di bonus .

Nella giornata di oggi, come dicevamo, è attesa l'ufficialità. Tonali, infatti, domani sarà a Milanello per iniziare il ritiro con Stefano Pioli e gli altri giocatori. Quella che sta per iniziare potrebbe essere la stagione dell'esplosione per il centrocampista, che è pronto a prendersi il Milan dopo un anno in chiaroscuro. Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.