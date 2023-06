Calciomercato Milan – Tonali-Newcastle: i retroscena della trattativa

La trattativa andava avanti a fari spenti già da qualche giorno. Per il club rossonero non ci sono giocatori incedibili, il Milan in caso di offerte economicamente vantaggiose per i propri giocatori migliori, le prenderà in considerazione. E’ la nuova politica societaria, e il concetto di cessione non spaventa più, soprattutto se arrivano proposte da proprietà arabe che possono spostare enormi quantità di capitali. LEGGI ANCHE - Calciomercato Milan, possibile sfida con la Juventus per un prospetto