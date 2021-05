Calciomercato Milan – Tomori, riscatto a rischio senza Champions | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tuttosport si sofferma sul futuro di Fikayo Tomori. Decisiva la Champions per il riscatto

Tuttosport, in edicola questa mattina, si soffermano sul calciomercato del Milan. In primo piano il futuro di Fikayo Tomori. Nonostante gli ultimi erori, Maldini e Massara hanno intenzione di riscattare il difensore dal Chelsea, ma è fondamentale la qualificazione in Champions League. 28 milioni di euro è una cifra molto importante: nel caso in cui non dovesse arrivare il quarto posto, ci sarebbe la possibilità di riscattare il difensore? Ricordiamo che c'è anche l'esigenza di acquistare un vice di Zlatan Ibrahimovic. Intanto, sul fronte mercato, il Milan resta vigile su un top player assoluto >>>