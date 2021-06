Calciomercato Milan – Tomori riscattato: tifosi del Chelsea arrabbiati

Fikayo Tomori è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. I tifosi del Chelsea sono arrabbiati per la cessione frettolosa del difensore

Ora non ci sono più dubbi. Fikayo Tomori è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'annuncio è arrivato dal club rossonero attraverso un comunicato uscito intorno alle 14 . Quasi in contemporanea è uscito il comunicato da parte del Chelsea, che ha salutato il calciatore: "Il club è grato a Fikayo per il suo contributo al club, dal livello giovanile alla prima squadra, e gli augura il meglio per la sua carriera futura".

In realtà, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, i tifosi del Chelsea sono arrabbiati. La cessione di Tomori è stata ritenuta troppo frettolosa. E' vero che i londinesi hanno incassato circa 28 milioni di euro dal Milan, ma tutti sono consapevoli di aver perso un giocatore importante, che ha margini di crescita molto importanti. I tifosi rossoneri, invece, sono felici per l'acquisto dell'anglo-canadese, che ha dimostrato il suo valore a Stefano Pioli e a tutto il club.

Tomori, sempre nella giornata di ieri, ha parlato sul canale ufficiale Twitch del Milan: "In questa società ho apprezzato ogni minuto – spiega Tomori -. Tornare in Champions era il nostro obiettivo, ora vogliamo dare continuità. Siamo il Milan, dobbiamo lottare per vincere trofei. In campionato vogliamo riuscire a colmare il gap e cercare di vincere lo scudetto. Sapevo che le aspettative erano alte da quando ho parlato con Maldini e Massara. Tutti mi hanno aiutato, da quando sono arrivato qui ho capito che avrei avuto la possibilità di fare il titolare solo se avessi dato tutto. Pioli mi ha detto subito cosa fare e dove mi avrebbe voluto in campo. Mi sento molto migliorato come giocatore. La passione dei tifosi è incredibile, li aspetto a San Siro". Milan, Calhanoglu è spalle al muro. Contatti costanti con Pioli