Calciomercato Milan – Tomori, probabile riscatto dal Chelsea | News

Milan, le ultime di calciomercato: il riscatto di Tomori

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan e sul futuro di Fikayo Tomori. Il difensore ha conquistato tutti, con Paolo Maldini e Frederic Massara stanno pensando di spendere i 28 milioni di euro per il riscatto.

Il prezzo di riscatto di Tomori, è alto, ma il Chelsea crede tanto nel giocatore e dunque difficilmente abbasserà la sua richiesta nel caso in cui il Milan volesse trattare. Intanto il difensore dovrebbe giocare titolare nella partita contro il Verona, in programma domani al Bentegodi. In panchina Alessio Romagnoli. Sempre a proposito di calciomercato: il Milan segue due gioielli in Serie A.