Calciomercato Milan – Tomori out, bloccata la cessione di Gabbia

Matteo Gabbia aveva tante richieste in questo calciomercato di gennaio. Ma il Milan di fatto lo ha bloccato a Milanello. Serve ai rossoneri

I quotidiani sportivi questa mattina in edicola, parlando del calciomercato invernale del Milan , si soffermano su Matteo Gabbia , classe 1999 , difensore centrale rossonero molto utilizzato in questo periodo da Stefano Pioli viste le tante defezioni nel reparto arretrato.

Il numero 46 aveva tante richieste, da moltissime squadre di Serie A : sembrava ormai conclusa la sua cessione in prestito per sei mesi alla Sampdoria . Con Tomori out, però, il Milan ha deciso di togliere Gabbia dal mercato e trattenerlo a Milanello perché serve molto a mister Pioli.

Gabbia avrebbe voluto giocare altrove per avere maggiore continuità sul terreno di gioco. Non è detto, adesso, che non possa avere queste chance nel Milan, club in cui è cresciuto calcisticamente. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>