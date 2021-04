Calciomercato Milan – Tomori, nessuno sconto da parte del Chelsea

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara vogliono riscatto Fikayo Tomori, ma il Chelsea non farà sconti

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Fikayo Tomori al Milan. La volontà della società rossonera è quella di trattenerlo, perchè di giocatori cosi ce ne sono davvero pochi. Stiamo parlando di un difensore di assoluto valore, che ha conquistato Stefano Pioli in pochi allenamenti. Adesso si è capito il motivo per il quale i tifosi del Chelsea erano insorti dopo la cessione in prestito al Milan nel gennaio scorso.