Calciomercato Milan - Tomori verso la Juventus? Il punto — Sul primo, però, c'è la resistenza del club portoghese e per il secondo - che dovrebbe comunque arrivare in estate - non è così semplice convincere la società di Rotterdam a lasciarlo partire a stagione in corso. La carta Samuel Mbangula, che piace al Feyenoord, potrebbe essere utile. Ma la Juve ha necessità di prendere un altro centrale.

Ecco perché, per 'Tuttosport', stanno salendo esponenzialmente le quotazioni di Tomori, da tempo nel mirino del direttore tecnico della Juve, Cristiano Giuntoli, ma da qualche giorno balzato in cima alla lista dei papabili. La Juve dovrà però convincere il Milan, che ha qualche dubbio non tanto sulla cessione del centrale inglese (ai margini nelle scelte di Paulo Fonseca e pronto a cambiare aria a gennaio), quanto sul passaggio a una diretta concorrente.

Investimento importante sì, ma a patto che ... — A maggior ragione dopo il polverone sollevato nell’ambiente rossonero dall’arrivo di Pierre Kalulu a Torino. Il Milan, per Tomori, non ha intenzione di fare sconti. Questo aspetto, secondo il quotidiano torinese, non spaventa la Juventus, pronta ad un investimento importante per l'ex Chelsea. A patto, però, di trovare una formula che possa accontentare tutti. Soltanto così i bianconeri si avvicinerebbero alla richiesta di 20-25 milioni di euro del Milan.

Un'offerta - non ancora pervenuta in via ufficiale - potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. La Juventus vorrebbe affondare il colpo su Tomori del Milan nei primi giorni del calciomercato invernale, per bruciare la concorrenza di vari club di Premier League, pronti a riportare il giocatore in Inghilterra dopo quattro anni esatti. LEGGI ANCHE: Milan, rinnovo di Reijnders in arrivo. E per la Roma c’è una speranza >>>