Calciomercato Milan – Tomori-Juventus: opzione prestito? Il Diavolo…

Calciomercato Milan , i rossoneri si preparano alla sessione invernale con tanti giocatori che si sono infortunati. Le poche alternative in alcuni ruoli e i problemi muscolari , potrebbero spingere la dirigenza del Milan a intervenire con forza . Occhio anche alle possibili cessioni, visto che ci sono molti giocatori che stanno perdendo minuti con Paulo Fonseca .

Occhio al nome di Fikayo Tomori, scrive 'Tuttosport'. Il difensore del Milan piacerebbe parecchio alla dirigenza juventina. I rossoneri al momento non aprirebbero alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma l'inglese sarebbe stanco delle continue esclusioni inflittegli da Fonseca e potrebbe chiedere la cessione. Con la Juventus che sarebbe vigile intorno alla situazione, pronta a intervenire. Vedremo quali saranno le mosse in difesa del Milan, ma con la cessione di Tomori dovrebbe arrivare un altro difensore, visto che resterebbero solo tre centrali in rosa (Gabbia, Thiaw e Pavlovic).