Calciomercato Milan – Tomori alla Juventus a gennaio? Ecco svelata la sua volontà

Fikayo Tomori può trasferirsi dal Milan alla Juventus a gennaio? In merito piovono conferme e un indizio lo spinge verso Torino

Negli ultimi giorni ha preso piede la voce secondo cui nel corso della sessione di calciomercato di gennaio Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi alla Juventus. Se da una parte l'inglese non sta vivendo un inizio di stagione particolarmente fortunato, dall'altra il club bianconero ha perso per lungo tempo Bremer. E da quel momento è partita la caccia al sostituto. Tra i nomi che sono usciti c'è stato anche quello del centrale rossonero.