Calciomercato Milan – Tomori in attesa di partire per l’Italia | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: ore decisive per Tomori

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Sport Mediaset, nel servizio di Claudio Raimondi, ha fornito degli aggiornamenti sull’affare Fikayo Tomori. Dopo aver ingaggio Meite e Mandzukic, il Milan è vicino a chiudere il terzo colpo di questo mercato invernale.

Sono ore decisive per il trasferimento del difensore centrale in Italia. Tomori è in attesa dell’ok definitivo da parte del Chelsea per poter raggiungere Milano e sostenere le visite mediche con il club rossonero. Il classe 1997 dovrebbe lasciare l’Inghilterra tra stasera e domani mattina. Calciomercato Milan: pronti due colpi a parametro zero. VAI ALLA NOTIZIA>>>