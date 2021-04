Calciomercato Milan – Tomori, il riscatto dipende dalla Champions | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero vuole riscattare Tomori, ma bisogna conquistare la Champions League

Tuttosport, in edicola questa mattina, si soffermano sul calciomercato del Milan. In primo piano il futuro di Fikayo Tomori. Nonostante gli ultimi errori, Maldini e Massara hanno intenzione di riscattare il difensore dal Chelsea, ma è fondamentale la qualificazione in Champions League. 28 milioni di euro, infatti, è una cifra importante, e dunque, senza quarto posto, potrebbe essere un problema riscattarlo. Sempre a proposito di calciomercato: il Milan pensa a un centrocampista.