Calciomercato Milan – Tomori, il club ha deciso di riscattarlo dal Chelsea

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, ha deciso di riscattare Tomori

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Fikayo Tomori al Milan. Come tutti sanno, l'anglo-canadese è in prestito dal Chelsea, con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Una cifra importante, ma non esagerata per un giocatore che ha dimostrato nettamente il suo valore. Tomori, dopo un periodo di calo, è tornato a splendere sia contro la Juventus e sia contro il Torino.