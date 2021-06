Calciomercato Milan – Tomori, ecco quando verrà formalizzato il riscatto

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo il Corriere della Sera la settimana prossima verrà formalizzato il riscatto di Tomori

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Fikayo Tomori. Il Chelsea non farà sconti al Milan, ma il riscatto del difensore non sembra essere comunque in discussione. L'accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto: verrà formalizzato la prossima settimana. Il Milan pagherà i 28 milioni di euro pattuiti nel gennaio scorso. Intanto sempre a proposito del calciomercato del Milan: spunta l'idea Milik.