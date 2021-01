Calciomercato Milan – Tomori, ecco la nuova proposta rossonera | News

Calciomercato Milan: la strategia per Tomori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fikayo Tomori, classe 1997, è diventato il primo obiettivo del Milan per rinforzare la propria difesa in questa sessione invernale di trattative. Milan e Chelsea, club proprietario del suo cartellino, stanno trattando per il trasferimento del difensore centrale canadese, ma naturalizzato inglese, in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I ‘Blues‘, però, chiedono 30 milioni di euro al Milan quale cifra prefissata per il riscatto del cartellino nell’estate 2021. Troppo per il Milan, che vorrebbe scendere a 20 più bonus, massimo 25 tutto incluso. Oppure, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, rilanciare con una contro-proposta.

Ok per i 30 milioni di euro, ma con il prestito di Tomori che diventerebbe non più di 6 mesi, bensì di 18, con il diritto di riscatto, dunque, da esercitare eventualmente nell’estate 2022. In attesa di definire questi importanti particolari, le parti continuano a trattare. Calciomercato Milan: accordo totale con Mandžukić. Qui i dettagli >>>