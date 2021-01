Calciomercato Milan – Tomori è l’alternativa di Simakan | News

Calciomercato Milan, le ultime sul difensore Tomori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fikayo Tomori, classe 1997, difensore del Chelsea, è la principale alternativa a Mohamed Simakan quale possibile rinforzo del Milan in difesa per la sessione invernale di mercato. Lo riferiscono sia ‘La Gazzetta dello Sport‘ sia il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Tomori, che a Londra, in questa stagione, sta giocando davvero poco (appena 234′ in 4 presenze tra Coppa di Lega, Premier League e F.A. Cup), può lasciare i ‘Blues‘ a condizioni economiche favorevoli. Il Milan, che ha già avviato contatti con il suo entourage, ha intenzione di prelevarlo dal club di Roman Abramović con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La curiosità? Tomori, canadese naturalizzato inglese, dopo la recente Brexit ha lo status di extracomunitario. Poco male: il Milan ha ancora uno slot libero per il tesseramento in questa stagione sportiva. Calciomercato Milan: rinnovo Calhanoglu, cresce la fiducia. Vai alla news >>>