Calciomercato Milan – Tomori è l’acquisto più caro dell’estate in Serie A

Fikayo Tomori, difensore del Milan, arrivato dal Chelsea per più di 28 milioni di euro è l'acquisto più caro finora in Serie A in questa sessione di calciomercato. A riferirlo è il noto sito 'Transfermarkt'. Si tratta di un dato significativo, vista la penuria di denaro per via della pandemia. I club spendono sempre meno e sono in profonda crisi. La sessione estiva di calciomercato sta diventando quella della creatività, con tante squadre chiamate ad "inventare" formule per i trasferimenti. Difficilmente si vanno a spendere soldi subito per un cartellino, ma si cercano strade alternative. L'arrivo di Tomori al Milan, riscattato dal Chelsea, è un'eccezione da questo punto di vista.