Calciomercato Milan – Tomori, è fatta: scambio di documenti con il Chelsea

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le ultime su Tomori

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Arrivano aggiornamenti importanti in questi minuti su FIkayo Tomori. Secondo quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com, è in corso lo scambio di documenti tra Milan e Chelsea per concludere definitivamente il trasferimento del difensore.

Il Milan spera che Tomori possa sbarcare in Italia già stasera, in modo da poter essere a disposizione di Stefano Pioli per l’allenamento di domani. L’obiettivo della dirigenza rossonera sarebbe quello di convocarlo per la partita contro l’Atalanta, in programma sabato prossimo a San Siro. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>