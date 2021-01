Calciomercato Milan – Tomori, è fatta. Arrivo in Italia imminente / News

Calciomercato Milan, Tomori in arrivo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo l’arrivo di Soualiho Meité, che ha già esordito contro il Cagliari, e l’ufficialità di Mario Mandzukic, il Milan è pronto a mettere a segno il colpo di mercato numero tre. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, la trattativa tra il club rossonero e il Chelsea per Fikayo Tomori è ormai chiusa. Il difensore centrale è atteso in Italia nelle prossime ore per affrontare le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto. Tomori arriva in prestito con diritto di riscatto ad una cifra tra i 27 e i 30 milioni di euro.

