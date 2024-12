Il calciomercato invernale è vicino ed il destino del difensore centrale del Milan Fikayo Tomori , con l'arrivo di Sergio Conceicao , potrebbe cambiare. L'inglese classe 1997, con Paulo Fonseca in panchina, ha visto pochissimo il campo negli ultimi mesi ed una sua cessione , precisamente alla Juventus che è in cerca di difensori, sembrava possibile.

Come riportato da Sky Sport, però, l'esonero di Fonseca e l'arrivo di Conceicao ha bloccato, per il momento, la partenza di Tomori. Egli, divenuto obiettivo di calciomercato della Juve che l'avrebbe preso in prestito con riscatto, è finito in panchina dopo la pessima prestazione offerta contro la Fiorentina.