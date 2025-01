Anche Fikayo Tomori potrebbe salutare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato, dal momento in cui sulle sue tracce sarebbe tornato con forza l'Aston Villa. Il difensore inglese, con Paulo Fonseca in panchina, sembrava davvero ad un passo dall'addio, con la Juventus principale candidata ad accoglierlo in rosa. Poi, però, Sérgio Conceicao gli ha dato fiducia e le sua prestazioni sono state anche buone. Questo ha di fatto bloccato il suo trasferimento, rilanciando con forza la sua permanenza al Diavolo. Nelle ultime frenetiche ore, però, si sono intensificate le voci in merito ad un possibile affondo dei Villans.