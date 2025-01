Calciomercato Milan, Tomori alla Juventus pista fredda: e Walker …

Nelle ultime ore si è parlato molto della pista che potrebbe portare Fikayo Tomori , difensore del Milan , a vestire la maglia della Juventus . Già nella giornata di ieri, sabato 18 gennaio, Zlatan Ibrahimovic era intervenuto in merito ai microfoni di 'DAZN', prima del big match della 21^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025 : "Tomori è un nostro giocatore, al Milan sta bene. Ha giocato bene in Supercoppa, con Fonseca era un momento diverso, ma ora sta giocando bene".

Al di là delle sue parole, che potrebbero anche essere di circostanza, la Juventus, secondo diversi esperti di calciomercato, potrebbe comunque presentare un'offerta per Fikayo Tomori nei prossimi giorni. A questo proposito Orazio Accomando, giornalista di 'DAZN', ha fatto il punto della situazione attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riferito al momento non sarebbe una pista calda quella che potrebbe portare il centrale del Milan in bianconero. Non solo, perché Kyle Walker potrebbe comunque arrivare.