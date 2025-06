Calciomercato Milan, Tomori al Napoli? La verità. Ad Allegri piace ma ...

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube' che ha in collaborazione con Fabrizio Romano. Secondo quanto riferito Fikayo Tomori sarebbe un profilo gradito a Massimiliano Allegri. Se dovesse arrivare un'offerta interessante, però, come tutti potrebbe andare via. Ecco, dunque, le sue parole.