Calciomercato Milan – Tomiyasu, rilancio in caso di qualificazione europea

Calciomercato Milan: Tomiyasu, accelerata in caso di Europa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Takehiro Tomiyasu, classe 1998, può trasferirsi al Milan in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riferito, infatti, da ‘Sky Sport‘ nel caso in cui il Milan si qualificasse, questa sera in Portogallo, ai gironi dell’Europa League. Questo perché il Milan, ottenuta la certezza di giocare una competizione europea, rilancerebbe la prima offerta fatta al Bologna per Tomiyasu: rifiutati 15 milioni di euro di bonus, si deve salire quasi fino a 25. Fronte centrocampista: non c’è nessuna pista particolarmente calda. Neanche quel Tiémoué Bakayoko che, invece, può diventare un’occasione per il Napoli. Il tecnico Gennaro Gattuso, che già lo ha allenato al Milan, è in pressing sul francese … DIFESA: CADE DEFINITIVAMENTE UNA PISTA PER I ROSSONERI >>>