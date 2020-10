Calciomercato Milan – Difesa: decade l’opzione Nastasic

Calciomercato Milan: Diavolo, ‘no’ a Nastasic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Matija Nastasic, classe 1993, difensore serbo dello Schalke 04, non arriverà in rossonero in questi ultimi giorni della sessione ‘estiva’ di calciomercato. Lo ha riferito ‘Sky Sport‘, spiegando come il Milan abbia messo da parte Nastasic per concentrarsi su altri obiettivi. L’ex Fiorentina e Manchester City, pertanto, non tornerà a giocare nel campionato italiano. DIFESA: IL MILAN PUNTA ANCHE UN FORTE E GIOVANE ESTERNO >>>