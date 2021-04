Calciomercato Milan – Tomiyasu, il Bologna fissa il prezzo | News

Il Milan la scorsa estate ha provato a prendere Takehiro Tomiyasu dal Bologna. Ora il club felsineo ha fissato il pezzo

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Takehiro Tomiyasu. Il terzino - che può giocare anche come difensore centrale - sta facendo ottime cose a Bologna. Il Milan ha provato a prenderlo la scorsa estate con un'offerta da 15 milioni di euro, ma il club felsineo non ha ceduto. Il prezzo attuale fissato dalla società bolognese è di 20 milioni di euro. Sul giapponese ci sono anche Everton e Bayer Leverkusen. Intanto il Milan pensa a Insigne. Ecco come stanno le cose.