Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Arsenal interessato ad Asensio”

Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid, resta uno degli obiettivi di calciomercato del Milan, che deve guardarsi da una rivale inglese

Marco Asensio è da diverso tempo uno degli obiettivi di calciomercato del Milan , club che lo vorrebbe come titolare assoluto sulla fascia di destra.

I rossoneri però non sono gli unici sulle tracce dell'attaccante spagnolo, che andrà in scadenza con il Real Madrid nel giugno del 2023.

Come riporta Todofichajes, nelle ultime ore ad intensificare i colloqui con il Real Madrid è stato l' Arsenal , addirittura pronto a versa 30 milioni di euro nelle casse degli spagnoli.

FlorentinoPerez, Presidente del club madridista, ha rimandato ogni discorso a fine stagione, considerando che gli spagnoli sono ancora in corsa in Champions League.