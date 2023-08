Calciomercato Milan – Per Origi non solo la Premier: spunta l’Udinese

Come riporta Tuttomercatoweb per Origi, attaccante del Milan, si apre un nuovo spiraglio di calciomercato. Potrebbe piacere all'Udinese

Il Milan sarebbe ancora alla ricerca di una punta in questa sessione di calciomercato . Al momento in rosa sono presenti Giroud, Okafor, Colombo e Origi . Quest'ultimo sarebbe in partenza da Milanello. Le voci più impellenti lo vedono vicino alla Premier , ma ci sarebbe anche una strada che potrebbe farlo restare in Serie A. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, spunta l'udinese per Origi

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com sul belga rossonero ci sarebbe l'interesse dell'Udinese. Il Milan avrebbe deciso di farlo partire anche se fino a questo momento non avrebbe trovato la destinazione e proposta giusta. Potrebbe essere quella dell'Udinese. Il club di Pozzo potrebbe pensare a Origi come sostituto di Beto, pronto a passare all'Everton per 30 milioni più bonus in questa sessione di calciomercato.LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante. “Non escludo sorprese…”