Divock Origi potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Le 'Blades', infatti, puntano forte sull'ex Liverpool

Sembra proprio che Divock Origi , arrivato un anno fa al Milan nel calciomercato estivo 2022 e artefice di una brutta stagione con 2 gol e un assist in 36 partite , potrebbe lasciare i rossoneri in questi ultimi giorni di questa sessione di trasferimenti.

Secondo quanto riferito, infatti, da Matteo Moretto, giornalista sportivo italiano che lavora per la testata iberica 'Relevo', lo Sheffield United, compagine neo-promossa in Premier League, starebbe spingendo per avere subito dal Diavolo l'ex Liverpool.