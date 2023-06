Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Su Thuram c’è anche il Lipsia”

Dalla Germania arrivano voci secondo cui anche il Lipsia si sarebbe inserito nella corsa per Marcus Thuram, obiettivo del Milan

Uno dei parametri zero più interessanti e più appetibili al momento è senza ombra di dubbio Marcus Thuram. L'attaccante francese piace molto al Milan, che però deve superare una concorrenza agguerrita come quella proveniente dal PSG. Sebbene il centravanti dovesse scegliere la sua prossima destinazione, questa decisione ancora non sembra essere giunta. E nel frattempo aumentano le pretendenti.