Calciomercato Milan – Thuram c’è il Lipsia: ai rossoneri sarebbe titolare

Thuram titolare al Milan?

L ’attesa per la decisione finale di Marcus Thuram, si legge, sta tenendo sulle spine il Milan e altre importanti società europee, ma i rossoneri parallelamente stanno portando avanti altre trattative per non farsi trovare impreparati in caso di no. Il francese sta ricevendo molte proposte, oltre a quella del Milan da circa 5 milioni di euro (bonus compresi), è arrivata quella del Psg, sicuramente più vantaggiosa economicamente, e di recente anche quella del Lipsia. Dalla Germania assicurano che Thuram vorrebbe strappare il miglior contratto possibile e addirittura abbia chiesto cifre ancora più alte, ma c’è anche l’aspetto tecnico da valutare e al Milan sarebbe titolare, probabilmente uno dei giocatori più utilizzati in attacco insieme a Giroud. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il nuovo nome per la difesa