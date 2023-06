Calciomercato Milan – Thuram è l’idea in attacco: possibile asta

Calciomercato Milan, per Thuram possibile un'asta

Il Milan, si legge, è ancora in corsa per acquisire il 25enne in scadenza di contratto. Attorno a Thuram però ci sarebbe tantissima concorrenza, e una delle squadre favorite per il suo ingaggio sarebbe il Psg. I parigini potrebbero convincere l’attaccante con un ingaggio più alto, mentre in rossonero avrebbe più possibilità di giocare. Interessa anche al Barcellona e all’Inter. Per Thuram stagione con trenta partite e 13 gol all’attivo. Il calciatore potrebbe essere un ottimo innesto a zero per Stefano Pioli che al momento può contare solo su Giroud in avanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per l'esterno possibile la pista inglese