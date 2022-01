Calciomercato Milan – Su Thiaw anche tre club della Bundesliga tedesca

Malick Thiaw, obiettivo di calciomercato del Milan, è richiesto non soltanto in Serie A e in Premier League, ma anche in patria. Il punto

Daniele Triolo

Malick Thiaw, classe 2001, difensore centrale dello Schalke 04, è un obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione invernale di trattative. Ne ha parlato 'Sky Sport', lo ha confermato 'La Gazzetta dello Sport', se ne sta discutendo molto, al momento, anche in Germania di questo eventuale trasferimento.

Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', però, il Diavolo, se davvero vorrà prendere Thiaw per metterlo a disposizione di mister Stefano Pioli, dovrà vedersela con un bel po' di concorrenti. Si è parlato del Napoli in Serie A, di West Ham, Everton e Liverpool in Premier League.

Occhio, però, anche a tre club della Bundesliga tedesca seriamente interessati a Thiaw. Si tratterebbe di TSG Hoffenheim, RB Lipsia e Bayer Leverkusen. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI