Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Contatti in corso per Thiaw”

Malick Thiaw è realmente un obiettivo del Milan per questo calciomercato di gennaio. In Germania 'Sport1' e 'Sky Sport' ne stanno parlando

Il Milan starebbe facendo sul serio per Malick Thiaw in questa sessione di calciomercato . È lui il difensore giovane che il Diavolo vorrebbe acquistare entro il 31 gennaio per rinforzare la retroguardia di mister Stefano Pioli . Dopo il lancio della notizia da parte di 'Sky Sport' ora piovono conferme.

Secondo quanto riferito in Germania da 'Sport1' ci sarebbero contatti in corso tra il Milan e lo Schalke 04 per Thiaw, classe 2001. La concorrenza sul giocatore, però, come riferito dal corrispondente dell'emittente televisiva tedesca, Patrick Berger, è molto forte. Ci sarebbero, infatti, sul giocatore anche Napoli in Serie A, ma anche West Ham ed Everton in Premier League.