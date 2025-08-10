Calciomercato Milan, Thiaw tra le cessioni più onerose: ecco le cifre

Come analizzato da Calcio&Finanza, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle si aggira intorno ai 42 milioni di euro complessivi (38 milioni più 4 di bonus). La trattativa è stata fortemente spinta dallo stesso giocatore, che ha voluto trasferirsi ai Magpies, rifiutando anche l’offerta di rinnovo proposta dal Milan nei giorni scorsi. Questo ha accelerato la cessione, spingendo il club rossonero a concludere l’affare.