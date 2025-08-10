Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Thiaw tra le cessioni più onerose: ecco le cifre

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Thiaw tra le cessioni più onerose: ecco le cifre

Malick Thiaw AC Milan amichevole Liverpool-Milan 2-4
Milan, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle evidenzia un cambio epocale nel calciomercato. Ecco le cifre dell'operazione
Francesco De Benedittis

Come analizzato da Calcio&Finanza, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle si aggira intorno ai 42 milioni di euro complessivi (38 milioni più 4 di bonus). La trattativa è stata fortemente spinta dallo stesso giocatore, che ha voluto trasferirsi ai Magpies, rifiutando anche l’offerta di rinnovo proposta dal Milan nei giorni scorsi. Questo ha accelerato la cessione, spingendo il club rossonero a concludere l’affare.

Calciomercato Milan, Thiaw come Thiago Silva: cessione da record per i rossoneri

—  

Ripercorrendo la storia delle cessioni più importanti del Milan, al primo posto c’è Ricardo Kakà, venduto al Real Madrid per 67 milioni di euro. Tra le più onerose c’è anche quella di Thiago Silva, ceduto nel 2012 al PSG per circa 40 milioni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan fatica ancora: piano con le sentenze. Anche Allegri ...>>>

Nel caso Thiaw raggiungesse la cifra complessiva di 42 milioni, supererebbe la valutazione di Thiago Silva, segnalando un’evidente evoluzione del mercato. Due giocatori con profili tecnici e caratteristiche differenti ceduti per cifre simili, ciò spinge ad una riflessione interessante sulle dinamiche del calcio moderno.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA