Calciomercato Milan, Thiaw tra le cessioni più onerose: ecco le cifre

Milan, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle evidenzia un cambio epocale nel calciomercato. Ecco le cifre dell'operazione
Come analizzato da Calcio&Finanza, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle si aggira intorno ai 42 milioni di euro complessivi (38 milioni più 4 di bonus). La trattativa è stata fortemente spinta dallo stesso giocatore, che ha voluto trasferirsi ai Magpies, rifiutando anche l’offerta di rinnovo proposta dal Milan nei giorni scorsi. Questo ha accelerato la cessione, spingendo il club rossonero a concludere l’affare.
Calciomercato Milan, Thiaw come Thiago Silva: cessione da record per i rossoneri
—
Ripercorrendo la storia delle cessioni più importanti del Milan, al primo posto c’è Ricardo Kakà, venduto al Real Madrid per 67 milioni di euro. Tra le più onerose c’è anche quella di Thiago Silva, ceduto nel 2012 al PSG per circa 40 milioni.