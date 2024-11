Calciomercato Milan: il futuro di Theo tra rinnovo e mercato

Quest’anno, però, come per tutta la squadra, il suo inizio è stato meno brillante rispetto alle stagioni passate. Finora, Theo ha realizzato due gol e fornito due assist in 11 partite, ma ha comunque scritto una pagina di storia contro il Lecce. Il gol segnato il 27 settembre scorso è stato il suo 29° in Serie A, un traguardo che lo ha portato ad eguagliare il record di Paolo Maldini come difensore più prolifico in tutta la storia del Milan. L'ex capitano rossonero lo ha subito congratulato con un sorriso: “La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni, tu solo 5. Sei davvero speciale”.