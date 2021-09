Calciomercato Milan – Theo Hernandez vuole restare in rossonero: il punto

Le ultime sul calciomercato del Milan: Theo Hernandez vuole restare in rossonero. E' questa l'indiscrezione lanciata da Marca

Tra gli obiettivi del calciomercato del Milan c'è il rinnovo di Theo Hernandez . Il terzino ha un contratto in scadenza nel 2024 , ma è chiaro che le sue grandi prestazioni rendono urgente la necessità di blindarlo. A tal proposito, il quotidiano spagnolo AS fornisce alcuni aggiornamenti molto importanti. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Theo Hernandez resterà al Milan ancora per tanto tempo.

La volontà dell'ex Real Madrid è quella di restare in rossonero. Maldini e Massara non hanno intenzione di lasciarselo sfuggire e dunque sono pronti a blindarlo. La sensazione è che non ci saranno problemi di alcun genere, anche se c'è l'interesse da parte del Psg di Leonardo. Theo Hernandez in ogni caso è felice al Milan ed è convinto di poter crescere ulteriormente. Oggi c'è Spezia-Milan: ecco le probabili formazioni. Pioli sorprende,