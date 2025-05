Calciomercato Milan, Theo Hernandez vuole aspettare: due strade

Calciomercato Milan, Theo Hernandez potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva. Possibili due strade per il futuro del terzino

Emiliano Guadagnoli Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 11:47)

"Il Milan e Theo Hernandez si allontanano ulteriormente". Scrive così 'Tuttosport' che fa il punto sulla situazione di calciomercato in casa del Diavolo. Ieri pomeriggio, a Casa Milan, sarebbe andato in scena un vertice tra la dirigenza milanista e Manuel Garcia Quilon, che rappresenta il terzino francese. Un incontro nel quale il club avrebbe confermato la sua disponibilità ad una cessione di Theo Hernandez. Il terzino piacerebbe a club europei, al momento non top, e soprattutto all’Al Hilal, che sarebbe pronto a formulare un’offerta per il cartellino di Theo e quasi 20 milioni di ingaggio per il francese.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez in attesa: le opzioni per il futuro — Theo, si legge, vorrebbe aspettare ancora qualche settimana per capire se potranno arrivare potenziali acquirenti di alto livello per lui. Se non dovessero arrivare? Due strade: la prima è quella che lo porterebbe a giocare in Arabia Saudita, mentre la seconda sarebbe quella di rimanere al Milan, da separato in casa, per poi lasciare tutti a parametro zero.

Per questo, in ogni caso, il Milan cercherà un terzino sinistro titolare in questa sessione di calciomercato.