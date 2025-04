Nelle ultime settimane si è spesso parlato dell'addio di Theo Hernandez e in caso dovesse avvenire, il Milan potrebbe puntare su Hassane Kamara . Come noto, infatti, il terzino francese potrebbe lasciare il club rossonero al termine della stagione. Già nel corso della sessione invernale di calciomercato c'era stato un primo approccio del Como , con tanto di offerta di circa 40 milioni di euro, che però era stato rispedita al mittente. Con un contratto che scade nel 2026 , però, per il Diavolo lasciarlo partire a fine annata sarebbe la mossa più intelligente, anche da un punto di vista remunerativo.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez via? Spunta Kamara: ecco i dettagli

In tal caso, i nomi in lista sarebbero diversi. Si è parlato di Maxim De Cuyper, che però negli ultimi giorni si è un po' oscurato. Secondo quanto riferito da 'AfricaFoot' in esclusiva, il Milan sarebbe interessato ad Hassane Kamara dell'Udinese. Il ragazzo ivoriano sarebbe in lista per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. Questo, come detto, dipende dall'addio di Theo Hernandez. Inoltre non si fa riferimento alla possibile cifra da sborsare per strapparlo ai bianconeri.