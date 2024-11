Calciomercato Milan – Theo Hernandez, segnali di rinnovo! Ecco le cifre

Calciomercato Milan, il rinnovo di Theo Hernandez resta una delle priorità della dirigenza rossonera. Ne ha parlato di recente il dirigente Moncada (LEGGI QUI). Il terzino francese è in scadenza nel 2026 come il suo connazionale Mike Maignan. Firmare Theo con un contratto più lungo sarebbe un colpo molto importante per questa dirigenza. Tra voci e rumors, ecco delle importanti novità che potrebbero fare sorridere i tifosi rossoneri.