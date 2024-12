Nel frattempo, il Milan è consapevole che un’eventuale offerta importante da parte di una grande squadra europea potrebbe mettere tutti davanti a una decisione difficile. Per ora, però, Theo resta un pilastro rossonero, in attesa che le trattative per il rinnovo portino sviluppi concreti. La società, determinata a trattenere uno dei suoi talenti più importanti, continuerà a lavorare per evitare sorprese nel prossimo mercato.