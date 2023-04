Calciomercato Milan – Theo Hernandez a rischio senza Champions?

L’idea di base del Milan, si legge, è provare a trattenere i migliori, ma è anche vero che se dovessero arrivare proposte irrinunciabili il club le potrebbe valutare. Theo Hernandez è una delle eccellenze della rosa di Pioli. Per il Milan sarà vitale la qualificazione alla prossima Champions League, indispensabile arrivare nei primi quattro posti specialmente per motivi finanziarie, successivamente si ascolteranno le proposte che eventualmente arriveranno per i gioielli milanisti.

Il Corriere dello Sport continua, con eventuali sostitui di Theo Hernandez: in Italia interesserebbe Fabiano Parisi (22 anni) dell’Empoli, in questo caso sarebbe indicato più come vice Theo Hernandez. Dal Portogallo invece continuano ad accostare il nome di Alejandro Grimaldo (27 anni) del Benfica ai colori rossoneri. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare un affare per il Milan puntare su un parametro zero. Napoli-Milan, Leao due settimane per riprendersi il trono