Calciomercato Milan – Vice Theo: è sfida tra Parisi e Cambiaso | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: rossoneri interessati a Fabiano Parisi dell'Empoli, così come Andrea Cambiaso del Genoa

Salvatore Cantone

Per la fascia sinistra è sfida tra Fabiano Parisi dell'Empoli e Andrea Cambiaso del Genoa. Giovani di gamba, di talento, che possono diventare nomi interessanti per il calciomercato del Milan. La società rossonera cerca un vice di Theo Hernandez, visto che Ballo-Toure non ha fornito fino a questo momento le sufficienti garanzie.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sia Parisi e sia Cambiaso piacciono al Milan. Sono dei profili che vengono seguiti costantemente e che hanno tutte le caratteristiche per entrare nella rosa a disposizione di Pioli nella prossima stagione. Il prezzo è grossomodo lo stesso, ma la sensazione è che sia leggermente avanti il giocatore del Genoa, soprattutto se il club ligure dovesse giocare in Serie B nella prossima stagione.

Sia Cambiaso e sia Parisi giocano nell'Italia nell'Under 21, ma è chiaro che la crescita dei giocatori e la ricostruzione della Nazionale passa soprattutto dal miglioramento di questi talenti. Per farlo, però, c'è bisogno che crescano rapidamente e soprattutto che crescano in palcoscenici importanti. Per questo Cambiaso potrebbe essere ceduto in caso di retrocessione di B, mentre Parisi potrebbe magari farsi un altro anno in tranquillità a Empoli, per poi spiccare il volo.

Vedremo cosa succederà, ma l'intenzione del Milan è quella di dare a Pioli una rosa ancora più completa nella prossima stagione. Per farlo c'è bisogno di un terzino sinistro, visto che il tecnico, in mancanza di Theo Hernandez, ha adattato in qualche occasione Florenzi. Insomma, vedremo, ma Parisi e Cambiaso sono nel mirino del Diavolo. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI