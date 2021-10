Calciomercato Milan – Theo Hernandez non si ferma. Bisogna blindarlo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernandez sta diventando sempre più importante. Maldini deve blindarlo

Theo Hernandez è un giocatore fuori dalla norma. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, descrive così il terzino sinistro, che ora ha conquistato anche la nazionale francese. L'ex Real Madrid, finalmente convocato da Deschamps, ha segnato nella semifinale di Nations League contro il Belgio. Un impatto devastante, così come è successo del resto al Milan.

I miglioramenti di Theo Hernandez sono sotto gli occhi di tutti. Anche l'Equipe gli ha dedicato un " Merci Theo ". Il francese può definirsi l'uomo delle difficoltà, cioè quello che toglie le castagne dal fuoco anche dopo una partita così e così. Theo ama attaccare e spingere, ma in questi anni al Milan è migliorato molto anche nella fase difensiva, così' come ha sottolineato lo stesso Pioli nell'intervista di oggi.

Insomma, Theo Hernandez è fondamentale e uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è quello di blindarlo. L'ex Real Madrid ha un contratto in scadenza nel 2024, quindi c'è ancora tempo, ma i club più importanti iniziano a muoversi. Per questo il compito di Maldini sarà quello di muoversi in anticipo e evitare beffe di qualsiasi tipo. Il Milan non può fare proprio a meno di Theo. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.